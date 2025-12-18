Возможная война Европы и России будет масштабнее СВО, заявил политолог

Грядущий военный конфликт с Европой может быть куда масштабнее специальной военной операции, заявил политический обозреватель «Царьграда», первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, проанализировав выступления президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова на коллегии Минобороны.

«Фактически анонсирована новая, намного более масштабная, чем СВО, военная компания. Это фактически война с Европой. О чём сама Европа неоднократно говорила и заявляла разными спикерами», — подчеркнул доктор политических наук.

Он напомнил, что Россия долго опровергала нарратив руководства ЕС о якобы неизбежном столкновении, но теперь даёт ответ, который явно не понравится противникам. С российской стороны в ответ на заявления европейских элит идёт расчёт необходимых для такой кампании сил, средств и человеческого капитала, объяснил политолог.

Напомним, ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что представители НАТО вынашивают планы о военном противостоянии с Россией в период до 2030 года, наметив к этому сроку завершение подготовки. Кроме того, политик рассказал о возможном росте бюджета НАТО более чем в 1,5 раза.