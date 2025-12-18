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Опубликовано 18 декабря 2025, 15:49

«Каждый день до глубокой ночи»: Песков рассказал о докладах Путину по СВО

Песков: Путин ежедневно получает доклады военачальников о ситуации на фронте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады от военачальников о ситуации на фронтах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Пескова, на фоне подготовки к прямой линии президент работает с обращениями граждан до поздней ночи. Накануне, как отметил представитель Кремля, Путин завершил обработку обращений лишь к третьему часу утра.

При этом, добавил Песков, после этого глава государства ещё принял доклады командования о положении дел в зоне СВО — «что он делает каждый день».

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Марина Фещенко
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