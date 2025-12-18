«Каждый день до глубокой ночи»: Песков рассказал о докладах Путину по СВО
Песков: Путин ежедневно получает доклады военачальников о ситуации на фронте
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Президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады от военачальников о ситуации на фронтах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам Пескова, на фоне подготовки к прямой линии президент работает с обращениями граждан до поздней ночи. Накануне, как отметил представитель Кремля, Путин завершил обработку обращений лишь к третьему часу утра.
При этом, добавил Песков, после этого глава государства ещё принял доклады командования о положении дел в зоне СВО — «что он делает каждый день».
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