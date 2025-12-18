Минцифры России расширило перечень онлайн-сервисов, которые останутся доступны для пользователей в случае введения ограничений по информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности, дополнен новыми ресурсами. ... На новом этапе в список в том числе вошли информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», — проинформировала пресс-служба министерства в канале в национальном мессенджере MAX.

Из госсектора в список вошли сайты Совета Федерации, МВД и МЧС. Также в перечень включили сайт «Движения Первых», сайт Мосбиржи, портал «Объясняет.РФ», ресурс HeadHunter и другие.