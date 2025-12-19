Арахамия назвал будущее соглашение плохим либо очень плохим для Украины

Мирное соглашение для Украины будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет вовсе. Такое заявление сделал председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия на форуме «Украина и мир впереди 2026».

«Мы понимаем, <...> что оно [мирное соглашение] будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет», — приводит его слова издание «Страна».

Отвечая на вопрос о шансах на соглашение сейчас, Арахамия отметил: при давлении со стороны США переговоры могут сдвинуться с места. Без участия американцев, по его мнению, шансов нет.

Он также раскритиковал предложенные гарантии безопасности. По его словам, аналог статьи 5 НАТО, обязывающий страны альянса собираться на консультации в течение 72 часов после агрессии, — слишком слабый. Такой вариант Киев не устраивает.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Киева быстрых шагов для урегулирования конфликта. Он добавил: каждый раз, когда Украина затягивает, Россия меняет позицию. Сейчас, по словам Трампа, стороны близки к договорённости.