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Опубликовано 18 декабря 2025, 22:07

Арахамия назвал будущее соглашение плохим либо очень плохим для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Мирное соглашение для Украины будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет вовсе. Такое заявление сделал председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия на форуме «Украина и мир впереди 2026».

«Мы понимаем, <...> что оно [мирное соглашение] будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет», — приводит его слова издание «Страна».

Отвечая на вопрос о шансах на соглашение сейчас, Арахамия отметил: при давлении со стороны США переговоры могут сдвинуться с места. Без участия американцев, по его мнению, шансов нет.

Он также раскритиковал предложенные гарантии безопасности. По его словам, аналог статьи 5 НАТО, обязывающий страны альянса собираться на консультации в течение 72 часов после агрессии, — слишком слабый. Такой вариант Киев не устраивает.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Киева быстрых шагов для урегулирования конфликта. Он добавил: каждый раз, когда Украина затягивает, Россия меняет позицию. Сейчас, по словам Трампа, стороны близки к договорённости.

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Лия Мурадьян
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