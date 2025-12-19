Военкор Александр Сладков в комментарии поделился с Life.ru ожиданиями от предстоящей прямой линии с президентом. По его словам, интерес аудитории во многом обусловлен тем, что ключевые темы «лежат на поверхности» — это вопросы завершения СВО, социальные меры, налоги и утильсбор.

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«Когда люди вернутся с войны? Когда мы снова сможем спокойно спать без обстрелов? Все понимают, что это достигается только победой. Думаю, будет масса вопросов, связанных с социальными вещами, налогами, утильсбором при покупке автомобиля. Путин интересен тем, что он не лавирует, а отвечает прямо и жёстко», — отметил Сладков.

Прямая линия — ежегодный формат общения президента с гражданами. Вопросы собираются через сайт, звонки, СМС и соцсети, после чего глава государства в прямом эфире отвечает на самые актуальные запросы. Темы традиционно охватывают широкий спектр — от международной повестки и экономики до коммунальных проблем и личных обращений. Формат считается показательным для оценки настроений в обществе и позволяет оперативно реагировать на социальные запросы.