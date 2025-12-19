Путин заявил о серьёзных потерях ВСУ при попытках вернуть позиции в Покровске

Украинские силы продолжают попытки вернуть утраченные позиции в Покровске (бывший Красноармейск), однако несут серьёзные потери и не достигают успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.

По словам главы государства, предпринятые ВСУ попытки по возвращению части города остаются безрезультатными. Путин отметил, что противник сталкивается с большими потерями в этом направлении.

Высказывание прозвучало во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодного формата, в котором президент отвечает на вопросы граждан, обсуждая социальные, экономические и военные вопросы, включая ход специальной военной операции.