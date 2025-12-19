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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:22

Путин заявил о серьёзных потерях ВСУ при попытках вернуть позиции в Покровске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские силы продолжают попытки вернуть утраченные позиции в Покровске (бывший Красноармейск), однако несут серьёзные потери и не достигают успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.

По словам главы государства, предпринятые ВСУ попытки по возвращению части города остаются безрезультатными. Путин отметил, что противник сталкивается с большими потерями в этом направлении.

Новости СВО. Армия России окружает Терноватое, ВСУ бегут из-под Красноармейска, Киев умоляет ЕС о деньгах для фронта, 19 декабря
Новости СВО. Армия России окружает Терноватое, ВСУ бегут из-под Красноармейска, Киев умоляет ЕС о деньгах для фронта, 19 декабря

Высказывание прозвучало во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодного формата, в котором президент отвечает на вопросы граждан, обсуждая социальные, экономические и военные вопросы, включая ход специальной военной операции.

Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.

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Марина Фещенко
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