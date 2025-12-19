Президент РФ Владимир Путин назвал планы западных стран по изъятию замороженных российских активов открытым грабежом. Лидер России заявил, что подобные действия могут обернуться тяжёлыми последствиями для самих инициаторов.

«Кража — это неподходящее определение, это тайное похищение имущества. А у нас хотят открыто похитить — это грабёж», — отметил российский лидер на прямой линии.

По словам Путина, похитить российские активы не получается, потому что грабителей ждут тяжёлые последствия для бюджетов их стран.

Напомним, ранее на саммите в Брюсселе лидеры ЕС отказались от прямого использования замороженных российских средств. Был принят альтернативный план, предполагающий привлечение 90 миллиардов евро посредством общеевропейского займа на период 2026-2027 годов. Берлин уточнил, что кредит будет беспроцентным, а его погашение планируется осуществить за счёт «будущих репарационных выплат со стороны России». Однако консенсус в ЕС по данному вопросу достигнут не был: Венгрия, Чехия и Словакия юридически дистанцировались от участия в этой программе.