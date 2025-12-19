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Регион
Опубликовано 19 декабря 2025, 13:06

В Госдуме объяснили провал ЕС по финансированию Украины за счёт замороженных активов РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Провал ЕС по финансированию Украины за счёт замороженных российских активов связан с лицемерием сторонников конфискации и «здравыми силами» вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, блокирующими решение. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.ru».

По её словам, Брюссель попирает принципы защиты частной собственности, которые сам проповедует, что вызывает вопросы у европейцев.​ Журова отметила: граждане ЕС не поддержат €90 млрд для Киева в 2026–2027 годах из общего бюджета, поскольку сами страдают от проблем в бизнесе и отказывают себе в расходах.

«Люди говорят: «Подождите, я отказываю себе в чём-то, у меня есть проблемы в бизнесе, ещё что-то, я теряю деньги, а Украина при этом получает их», — пояснила она блокировку решений.​

Депутат подчеркнула: здравые политики постоянно «будоражат» тему, не давая остальным силам реализовать план.

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Напомним, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что кредит будет беспроцентным, а возвращать его предполагается за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались от участия в этой программе финансирования.

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Дарья Нарыкова
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