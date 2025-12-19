В России в этом году снизятся темпы сдачи в эксплуатацию готового жилья в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на Итогах года. Он подчеркнул, что в любом случае темпы строительства приличные.

«Важный вопрос — жилищное строительство. Миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 [млн кв. м], в этом году будет небольшое снижение, но всё-таки показатель хороший — 103-105 млн кв. м», — отметил российский лидер.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые расширяют налоговые льготы на недвижимость для семей с тремя детьми и снижают ставку по объектам незавершённого строительства.