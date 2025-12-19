Россия пока не видит со стороны Украины готовности к мирному урегулированию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с итоговой пресс-конференцией.

«Пока мы действительно не видим такой готовности», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что конфликт, по мнению Москвы, начался после событий 2014 года, которые он назвал государственным переворотом. Президент подчеркнул, что тогда Киев «обманул» ожидания о возможности решить проблемы мирным путём.