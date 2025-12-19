Президент РФ Владимир Путин заявил, что мошенники, используя новые технологии, будут совершенствовать свои методы вымогательства, поэтому при слове «‎деньги» следует сразу заканчивать разговор. Лидер напрямую обратился к гражданам России с советом в связи с «эпидемией мошенничества».

«Как только с вами кто бы то ни было и каким бы голосом не говорил... как только начинают говорить о деньгах и имуществе — сразу же кладите трубку. Даже не стоит ни одного слова им говорить», — сказал российский лидер во время прямой линии.

Ранее сообщалось, что кибербезопасники и сотрудники МВД зафиксировали резкий рост активности преступников, занимающихся арендой чужих аккаунтов, включая номера, зарегистрированные на несовершеннолетних и даже умерших людей. Телекоммуникационные компании уже прекратили обслуживание более 162 тысяч абонентов, причастных к такой незаконной деятельности. При этом зачастую в роли дропперов выступают несовершеннолетние в возрасте 12–13 лет, которые сдают свои SIM-карты за денежное вознаграждение, способствуя маскировке действий преступников.