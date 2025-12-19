В Липецке жителям разрешили вернуться в многоэтажку, куда попали обломки БПЛА

В Липецке жителям разрешили вернуться в свои квартиры после попадания обломков украинского дрона по многоэтажке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Роман Ченцов. По словам чиновника, обследование помещений дома продолжается.

«В квартире, куда попали обломки БПЛА, уже отработали взрывотехники, всё убрали. Сейчас там безопасно. Жители могут возвращаться домой. На месте работают специалисты профильных департаментов: проводят обследование и фиксируют повреждения», — говорится в тексте.

Напомним, в Липецке обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Угроза обрушения здания отсутствует. Жильцов эвакуировали для проверки безопасности многоэтажки.