«Это наше секретное оружие»: Путин на прямой линии пошутил о комете 3I/ATLAS
Путин пошутил о «секретном оружии» в ответ на вопрос о комете 3I/ATLAS
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Во время прямой линии журналистка из Тюмени спросила президента Владимира Путина о комете 3I/ATLAS, которая сегодня прошла через ближайшую к Земле точку. Глава государства ответил в шутливой форме, назвав небесное тело «секретным оружием».
«Я вам скажу, но это секретная информация: это наше секретное оружие, и применять мы его будем только в крайнем случае», — сказал Путин, отметив, что сказал это «между нами».
Затем президент перешёл к серьёзному ответу, объяснив, что комета не представляет угрозы:
«Это комета. Наши учёные знают, что там происходит. Она из другой галактики, поэтому ведёт себя не так, как кометы нашей галактики», — указал российский лидер.
Путин также пошутил, что объект можно «послать к Юпитеру».
По расчётам астрономов, комета 3I/ATLAS около 07:16 по Москве прошла точку наименьшей дистанции от Земли — примерно 268,9 млн км. Это огромная дистанция по земным меркам, но относительно малая с точки зрения межзвёздного пространства.
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