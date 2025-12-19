Во время прямой линии журналистка из Тюмени спросила президента Владимира Путина о комете 3I/ATLAS, которая сегодня прошла через ближайшую к Земле точку. Глава государства ответил в шутливой форме, назвав небесное тело «секретным оружием».

«Я вам скажу, но это секретная информация: это наше секретное оружие, и применять мы его будем только в крайнем случае», — сказал Путин, отметив, что сказал это «между нами».

Затем президент перешёл к серьёзному ответу, объяснив, что комета не представляет угрозы:



«Это комета. Наши учёные знают, что там происходит. Она из другой галактики, поэтому ведёт себя не так, как кометы нашей галактики», — указал российский лидер.

Путин также пошутил, что объект можно «послать к Юпитеру».

По расчётам астрономов, комета 3I/ATLAS около 07:16 по Москве прошла точку наименьшей дистанции от Земли — примерно 268,9 млн км. Это огромная дистанция по земным меркам, но относительно малая с точки зрения межзвёздного пространства.