Президент России Владимир Путин заявил, что, называя европейских политиков «подсвинками», он не имел в виду кого-то конкретного. На интересный вопрос глава государства ответил во время прямой линии 19 декабря.

Путин — про подсвинков. Видео © Life.ru

«Определение выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией и я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю», — заверил президент.

По его словам, в тот момент он обобщил целую «неопределённую группу лиц».