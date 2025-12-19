Путина на прямой линии попросили назвать имена «подсвинков» в Европе
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Президент России Владимир Путин заявил, что, называя европейских политиков «подсвинками», он не имел в виду кого-то конкретного. На интересный вопрос глава государства ответил во время прямой линии 19 декабря.
Путин — про подсвинков. Видео © Life.ru
«Определение выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией и я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю», — заверил президент.
По его словам, в тот момент он обобщил целую «неопределённую группу лиц».
Напомним, что Владимир Путин недавно раскритиковал европейских политиков, рассчитывавших поучаствовать в развале России, назвав их «подсвинками». Российский лидер добавил, что Европа пыталась вернуть утраченное могущество и взять реванш. Политиков в странах Европейского союза встревожило это его высказывание.
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