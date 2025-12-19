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Регион
Опубликовано 19 декабря 2025, 14:25

Экономике Европы предрекли крах из-за кредита Украине в размере 90 млрд евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Финансовая помощь Киеву в размере 90 миллиардов евро, утверждённая лидерами ЕС, приведёт к краху европейской экономической системы, заявил первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, Украина представляет собой «бездонную дыру» с внутренним долгом в 47 миллиардов долларов, а выделение ей беспроцентного кредита ляжет тяжёлым бременем на страны-доноры.

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Собеседник «Ленты.ру» отметил, что от участия в этой программе уже отказались Чехия, Венгрия и Словакия, что увеличивает нагрузку на оставшиеся 24 страны. Если финансовая ситуация в ЕС будет ухудшаться, этот процесс может пойти по нарастающей. Экономики многих государств, включая страны Прибалтики, не смогут выдержать подобного давления.

«Любой какой-то триггер — и рухнет вся экономическая, финансовая система», — подчеркнул парламентарий.

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Напомним, ранее страны Евросоюза в ходе саммита утвердили объём финансовой поддержки для Украины на ближайшие два года. Как следует из сообщения председателя Европейского совета Антониу Кошты, Киев получит 90 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов.

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Борис Эльфанд
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