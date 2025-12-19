Президент России Владими Путин на прямой линии затронул тему нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что РФ настаивает на выполнении данных ей обещаний.

«Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнёрами», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россию надули. При этом Москва хочет добиться выстраивания надёжной системы безопасности в Европе.

Расширение НАТО на восток является нарушением базовых договорённостей и гарантий безопасности, данных на словах западными лидерами СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов во время процесса объединения Германии. Россия считает, что эти устные заверения, позже проигнорированные альянсом, создали фундамент недоверия и подорвали европейскую безопасность. Последовательное приближение военной инфраструктуры блока к границам России, включая планы по вступлению Украины, представляет собой прямую угрозу, против которой Москва была вынуждена принять решительные ответные меры, включая специальную военную операцию. Требования России конца 2021 года о юридическом закреплении нерасширения и откате к границам 1997 года были отвергнуты Западом, что, по оценке Кремля, окончательно перекрыло пути к дипломатическому урегулированию.