Президент России Владимир Путин заявил, что временное отключение интернета в приграничных регионах страны, хотя и осложняет использование важных цифровых сервисов, необходимо для защиты жителей от атак украинских беспилотников. Об этом он сообщил во время прямой линии.

«Понятно, когда выключается интернет, то тогда родителям трудно контролировать, что же происходит с ребёнком. И, конечно, мы понимаем, что здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налётов и ударов дронов», — указал российский лидер.

Ранее министерство цифрового развития России опубликовало обновлённый перечень онлайн-сервисов, доступ к которым сохраняется в периоды ограничений по соображениям безопасности.