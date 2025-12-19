Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим надёжным другом и стабильным партнёром. Об этом он заявил на программе «Итоги года».

«Я оцениваю председателя Си Цзиньпина как надёжного друга и стабильного партнёра. Своего надёжного друга и стабильного союзника России. Это главная основа развития наших российско-китайских отношений», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что именно такая устойчивость и доверительность лидеров двух стран определяет стратегический характер сотрудничества Москвы и Пекина.

Российско-китайские отношения на протяжении последних лет официально характеризуются как «всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие». Москва и Пекин регулярно заявляют о росте торгового оборота, расширении энергетических проектов, кооперации в промышленности, высоких технологиях и транспорте.