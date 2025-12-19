Налоговые вычеты и пособия. В ходе прямой линии Владимир Путин озвучил меры социальной поддержки в 2026 году В ходе прямой линии Владимир Путин неоднократно затрагивал тему социальной политики. В частности, вопросов поддержки семей с детьми и повышения демографии. Владимир Путин рассказал о мерах социальной поддержки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thekovtun

В России появятся новые инструменты помощи семьям с детьми. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

По словам президента, дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января. Так, с начала следующего месяца они смогут получать налоговый вычет. При низких доходах также будет дополнительная финансовая поддержка.

Президент также попросил правительство рассмотреть меры, которые позволят не снижать льготы при росте доходов. Это касается, в частности, многодетных семей.

Уделялось внимание и вопросам ипотеки. Президент призвал проработать вопрос предоставления льготной ипотеки. Он также напомнил о том, что льготы в сфере ЖКХ уже есть. Так, семьи, которые тратят на ЖКХ свыше 22 процентов дохода, могут получить субсидии.

Владимир Путин отметил, что нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, поэтому власти будут совершенствовать систему.

Был затронут и вопрос работы детских садов и ясельных групп. По словам главы государства, действующий график работы дошкольных учреждений не всегда удобен для родителей. При этом дополнительные часы могли бы решить часть бытовых и социальных вопросов. Президент предложил продлить время работы дошкольных учреждений.

Также на прямой линии затрагивался и вопрос снижения ключевой ставки. Во время трансляции Центробанк принял решение о снижении ставки до 16%. Президент отметил, что ставку снизил Центробанк, а он в решения регулятора не вмешивается.

При этом Владимир Путин отметил важность снижения инфляции. Необходимо предпринимать меры, чтобы российская экономика была здоровой и прочной. Он обратил внимание, что разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой является одним из направлений критики в данном направлении.

— Снижение ключевой ставки даёт основание полагать, что в 2026 году нас ждёт смягчение денежно-кредитной политики. В целом сигнал благоприятный, — рассказала председатель комиссии Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.

Снижение ставки не означает смену курса, а представляет собой точечную корректировку при сохранении в целом ограничительных финансовых условий.

— Дальнейшая траектория ставок будет напрямую зависеть от поступающей статистики: в базовом сценарии возможны дальнейшие плавные снижения в начале следующего года, однако при ухудшении макроданных регулятор может взять паузу, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Ключевая ставка непосредственно влияет на ставки по ипотеке. Пока ставки высокие. В такой ситуации большое значение имеют льготные программы. В частности, семейная ипотека под 6%.

Президент отметил, что в России семейная ипотека уже расширена на вторичное жильё в городах, где зафиксированы низкие темпы строительства.

Авторы Нина Важдаева