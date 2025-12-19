Путин объяснил, почему не планирует писать мемуары
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Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается писать мемуары. Об этом он сказал на программе «Итоги года», отвечая на вопрос о возможности такого проекта в будущем.
«Я считаю, что надо просто работать. А в мемуарах даются оценки самим себе. Пусть люди, если посчитают возможным, дадут оценки моей работе, работе команды», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что не видит необходимости заниматься самооценками, пока продолжается текущая работа.
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