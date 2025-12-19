Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается писать мемуары. Об этом он сказал на программе «Итоги года», отвечая на вопрос о возможности такого проекта в будущем.

«Я считаю, что надо просто работать. А в мемуарах даются оценки самим себе. Пусть люди, если посчитают возможным, дадут оценки моей работе, работе команды», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что не видит необходимости заниматься самооценками, пока продолжается текущая работа.