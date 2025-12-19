Президент России Владимир Путин признал, что у него есть профессиональная деформация. Об этом он рассказал во время программы «Итоги года», отвечая на вопрос о влиянии многолетней работы на его поведение и привычки.

«Да, как и у каждого человека, который полностью погружается в работу», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что длительное выполнение обязанностей на высокой нагрузке неизбежно формирует особенности восприятия и реакции, как это происходит у представителей любых профессий.