«Мне за них не стыдно»: Путин объяснил, есть ли у него настоящие друзья
Путин рассказал, что считает настоящей дружбой и есть ли у него друзья
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, что для него означает настоящая дружба и есть ли в его окружении люди, которых он может назвать друзьями. Об этом он сказал в ходе программы «Итоги года».
«Нужно сначала понять, что такое настоящая дружба. На первый взгляд, она предполагает полное бескорыстие», — отметил глава государства.
Путин добавил, что люди, которых он считает своими друзьями, ведут себя «очень достойно».
«Мне за них не стыдно», — подчеркнул президент.
Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.