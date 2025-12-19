Президента России Владимира Путина вдохновляет и не даёт унывать искреннее доверие граждан и уверенность в будущем страны. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос в ходе прямой линии.

По словам президента, его глубоко мотивируют обращения простых людей, некоторые из которых вызывают сильные эмоции. Путин подчеркнул, что именно вера в будущее России заставляет его сохранять оптимизм и продолжать работать.

Ранее Life.ru писал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину в середине декабря 2025 года достиг 81.4%, показав рост на 0.9 процентных пункта. Одобрение его деятельности составляет 77.9% (+1.4 п.п.). Одновременно деятельность правительства одобряют 48.3% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 50.4%, при этом уровень доверия ему составляет 60.2%.