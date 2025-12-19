Президент России Владимир Путин заявил, что верит в Господа, «который никогда не оставит Россию». Его ответ прозвучал во время программы «Итоги года», где глава государства отвечал на вопросы граждан.

На вопрос о том, во что он верит, президент сказал: «В Господа, который никогда не оставит Россию».

Высказывание Путина стало одним из самых коротких, но заметных ответов эфира.