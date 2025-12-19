Путин откровенно ответил, верит ли в любовь с первого взгляда
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Президент России Владимир Путин заявил, что верит в любовь с первого взгляда. Вопрос прозвучал во время блиц-интервью на программе «Итоги года».
На вопрос, существует ли любовь с первого взгляда, глава государства коротко ответил:
«Думаю, да».
Ответ Путина стал одним из самых лёгких и эмоциональных моментов блица.
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