Президент России Владимир Путин заявил, что верит в любовь с первого взгляда. Вопрос прозвучал во время блиц-интервью на программе «Итоги года».

На вопрос, существует ли любовь с первого взгляда, глава государства коротко ответил:

«Думаю, да».

Ответ Путина стал одним из самых лёгких и эмоциональных моментов блица.