Обещание Евросоюза выделить Украине кредит на €90 млрд — не более чем громкая пиар-акция, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. В беседе с NEWS.ru он заявил, что у ЕС просто нет реальных возможностей выделить такую «гигантскую сумму» из-за огромного бюджетного дефицита.

«€90 млрд, [которые ЕС пообещал передать Украине], — гигантская сумма, примерный годовой доход таких стран, как Португалия или Греция. Учитывая общий бюджетный дефицит практически всех европейских государств, совершенно непонятно, откуда они намереваются эти деньги взять. Скорее всего, из ниоткуда. То есть все это — не более чем сотрясание воздуха, очередная пиар-акция, которая должна убедить публику в том, что структуры ЕС по-прежнему поддерживают Украину», — указал парламентарий.

По словам Журавлёва, европейские обещания уже не раз оказывались неподкреплёнными. Он напомнил, как ранее заявлялось о поставках Украине самолётов, которых на деле не существовало, и добавил, что даже вопрос перераспределения замороженных российских активов не решён из-за отсутствия единства внутри самого ЕС. На фоне коррупционных скандалов в Киеве заявления о новой «суперпомощи» выглядят особенно абсурдно, подчеркнул парламентарий.

«Сколько Зеленскому и компании ни давай — большая часть всё равно осядет в их карманах. €90 млрд — просто красивая цифра, не более», — подытожил депутат.