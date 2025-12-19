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Опубликовано 19 декабря 2025, 21:01

Зюганов отметил прекрасную интеллектуальную и физическую форму Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин демонстрирует отличную форму как в физическом, так и в интеллектуальном плане. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после ежегодной прямой линии с главой государства.

«Он производит хорошее впечатление, с точки зрения физической и интеллектуальной — в прекрасной форме. Отвечает уверенно, спокойно на вопрос… Сейчас полностью владеет обстановкой на фронте и уверенно отстаивает ту позицию, которая сформулирована Советом безопасности», — сказал Зюганов журналистам.

Политик также отметил глубокое погружение главы государства в детали демографического вопроса и его понимание роли международных объединений, таких как БРИКС и ШОС, в противодействии глобальному олигархату.

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Трёхкратный чемпион мира по боксу назвал Путина сильнейшим

Ранее политолог высоко оценил итоговую пресс-конференцию и прямую линию Владимира Путина, охарактеризовав её как блестящую. Эксперт отметил, что президент продемонстрировал отличную форму, глубокую компетентность, умело сочетал серьёзный анализ внутренней и внешней обстановки с яркими афоризмами и шутками. Лидер РФ дал исчерпывающие ответы на ключевые вопросы.

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Анастасия Никонорова
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