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Регион
Опубликовано 19 декабря 2025, 20:35

Рубио: Вашингтон продолжает делиться разведданными c Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Herna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Herna

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву помощь, включая предоставление разведывательной информации. По его словам, такая поддержка сохраняется, так как Украина имеет значение для национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Никто не говорил, что Украина является нулём с точки зрения наших национальных интересов», — сказал он.

Рубио: США и Украина проведут переговоры 19 и 20 декабря
Рубио: США и Украина проведут переговоры 19 и 20 декабря

Ранее Рубио высказывал мнение о возможности прекращения конфликта на Украине до конца текущего года. При этом он отмечал, что США не могут принудить Киев или Москву к подписанию соглашения, но работают над поиском точек для диалога.

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Артём Гапоненко
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