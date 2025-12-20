Постпред США при НАТО призвал Украину готовиться к продолжению конфликта

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о высокой вероятности продолжения боевых действий на Украине в 2026 году. В эфире Fox News он отметил, что если до конца текущей зимы мирное соглашение не будет достигнуто, конфликт продолжится, и Киеву следует готовиться к этому сценарию.

Одновременно Уитакер подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа не намерена прекращать усилия по урегулированию и близка к решению этого вопроса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине, возможно, удастся остановить ещё в этом году. Он подчеркнул, что Вашингтон не в силах заставить Киев или Москву подписать соглашение. По его словам, их задача — найти общие точки, по которым стороны могут договориться.