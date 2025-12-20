Планы канцлера Германии Фридриха Мерца по возможной отправке немецких войск на Украину для «обеспечения безопасности» вызвали резкую оценку эксперта. Собственную точку зрения по этому вопросу в комментарии для Общественной службы новостей высказал заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов.

Он назвал заявление Мерца не случайной оговоркой, а признаком патологического сдвига и возврата Германии к старым милитаристским рефлексам. По мнению эксперта, это переход от послевоенного пацифизма к геополитическому мессианству, но уже под внешним управлением. Панкратов считает, что Берлин декларирует самоубийственную готовность вступить в войну по чужому сценарию.

«Очевиден и тот факт, что неспособность Германии быть самостоятельным субъектом вызывает её стремление к агрессивной гиперактивности. Господин Мерц – это фигура, унаследовавшая традицию реванша еще и тех, кто серьёзно считает, что Германия «слишком долго извинялась». И чем громче Вашингтон и Лондон аплодируют, тем слабее в Берлине слышат свою собственную историю», — заявил он.

Панкратов убеждён, что разговоры о «демилитаризованных зонах» — лишь прикрытие для легализации будущего вторжения под видом миротворчества. Он проводит параллель с прошлым, отмечая, что такое развитие событий превратит европейскую безопасность в зеркальный кошмар середины XX века. Эксперт заключил, что Мерц, готовя ввод войск, ведёт Германию не к победе, а в стратегическую ловушку.

Ранее Мерц вновь уклонился от прямого ответа о потенциальной отправке военнослужащих бундесвера на Украину. На заседании бундестага депутат от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер напрямую спросил: «Вы хотите отправить немецких солдат на Украину?». В ответ Мерц лишь улыбнулся и охарактеризовал вопрос как сложный.