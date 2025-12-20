Банк России может снизить ключевую ставку до 9% к концу 2026 года

Ключевая ставка Банка России к концу следующего года может опуститься до 9% годовых. Такое мнение ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«По моим прогнозам, если Центральный банк и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, с таким жёстким регулированием денежного предложения, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года — вполне возможно», — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что снижение ставки возможно при сохранении текущей денежно-кредитной политики и контроле над предложением денег на рынке. По его словам, при таких условиях инфляция в России к концу следующего года может приблизиться к целевому уровню 4–5%.

Ранее сообщалось, что снижение ключевой ставки Банком России до 16% свидетельствует о стабильности банковской системы. На следующем заседании в феврале 2026 года регулятор может снизить ставку ещё на 0,5 процентных пункта — до 15,5%. Центробанк оценивает экономику как достаточно устойчивую, несмотря на высокий уровень реальных ставок.