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Регион
Опубликовано 20 декабря 2025, 15:15

Банк России может снизить ключевую ставку до 9% к концу 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ключевая ставка Банка России к концу следующего года может опуститься до 9% годовых. Такое мнение ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«По моим прогнозам, если Центральный банк и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, с таким жёстким регулированием денежного предложения, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года — вполне возможно», — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что снижение ставки возможно при сохранении текущей денежно-кредитной политики и контроле над предложением денег на рынке. По его словам, при таких условиях инфляция в России к концу следующего года может приблизиться к целевому уровню 4–5%.

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Ранее сообщалось, что снижение ключевой ставки Банком России до 16% свидетельствует о стабильности банковской системы. На следующем заседании в феврале 2026 года регулятор может снизить ставку ещё на 0,5 процентных пункта — до 15,5%. Центробанк оценивает экономику как достаточно устойчивую, несмотря на высокий уровень реальных ставок.

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Милена Скрипальщикова
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