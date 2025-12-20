Зеленский и Монтенегру подписали соглашение о совместном производстве морских дронов
Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Украина и Португалия договорились о партнёрстве в сфере производства морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём личном блоге.
«Сегодня было подписано совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнёрских отношений в сфере производства морских дронов. Подписали его вместе с премьер-министром Португалии [Луишем Монтенейру], который сегодня [находится] с первым визитом на Украине», — заявил Зеленский.
Украина и Португалия договорились о производстве морских дронов. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Экс-комик Владимир Зеленский назвал это сотрудничество одним из наиболее перспективных направлений в оборонной сфере. Он подчеркнул, что современные дроны являются «реальным инструментом защиты» и что сила должна быть «во всех частях Европы».
В своём обращении Зеленский поблагодарил Португалию за её вклад в программу PURL, позволяющую закупать американское оружие, и за поддержку европейского решения о финансовой гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что выделенная сумма в 90 миллиардов евро является очень ощутимой поддержкой.
Напомним, что Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Вместо использования замороженных российских активов, средства будут привлечены посредством общеевропейских заимствований. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что данный кредит будет беспроцентным, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих репараций, которые Россия должна будет выплатить Украине. Следует отметить, что Венгрия, Чехия и Словакия официально заявили о своём неучастии в данной схеме финансирования.
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