Зеленский и Монтенегру подписали соглашение о совместном производстве морских дронов

Украина и Португалия договорились о партнёрстве в сфере производства морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём личном блоге.

«Сегодня было подписано совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнёрских отношений в сфере производства морских дронов. Подписали его вместе с премьер-министром Португалии [Луишем Монтенейру], который сегодня [находится] с первым визитом на Украине», — заявил Зеленский.

Украина и Португалия договорились о производстве морских дронов. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Экс-комик Владимир Зеленский назвал это сотрудничество одним из наиболее перспективных направлений в оборонной сфере. Он подчеркнул, что современные дроны являются «реальным инструментом защиты» и что сила должна быть «во всех частях Европы».

В своём обращении Зеленский поблагодарил Португалию за её вклад в программу PURL, позволяющую закупать американское оружие, и за поддержку европейского решения о финансовой гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что выделенная сумма в 90 миллиардов евро является очень ощутимой поддержкой.