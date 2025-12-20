Швеция направит Украине $215 млн для восполнения дефицита госбюджета

Швеция выделит Украине около 215 миллионов долларов для покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом сообщили в МИД королевства, уточнив, что решение принято в рамках нового соглашения с Евросоюзом. В Стокгольме подчеркнули, что средства направят именно на закрытие бюджетных «дыр», с которыми Украина продолжает сталкиваться на фоне затяжного конфликта и падения доходов.

«Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере двух миллиардов шведских крон [около 215 миллионов долларов] через программу Евросоюза Ukraine Facility в 2026 году», — рассказали в МИД Швеции.

Ранее Life.ru писал, что европейские лидеры после переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление, содержащее гарантии безопасности для Украины. В документе подчёркивается, что ЕС продолжит оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в укреплении армии, численность которой в мирное время должна составлять 800 тысяч человек.