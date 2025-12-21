Власти Украины усилили эвакуацию жителей Краснопольского района Сумской области после того, как Вооружённые силы России пересекли границу села Грабовское. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

«Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации», — отметил Григоров.

Всех эвакуированных доставили в транзитный центр.

Ранее сообщалось, что в районе населённого пункта Высокое в Сумской области тринадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен. Среди них оказался командир роты 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Украинские подразделения оказались в сложном положении после понесённых потерь на этом участке.