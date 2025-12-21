Россия и США продолжают переговоры по украинскому конфликту в духе договорённостей, достигнутых на встрече президентов двух стран на Аляске, тогда как европейские государства препятствуют мирному процессу. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Консультации между Россией и США продолжаются — в духе пониманий, которые были достигнуты на встрече президентов двух стран на Аляске. На данный момент очевидно, что «партия войны» в Европе пытается помешать миру и всячески подталкивает Владимира Зеленского к продолжению, по сути, самоубийственных боевых действий», — сказал он в комментарии ТАСС.

Пилипсон подчеркнул, что страны Европы отвергают мирный путь урегулирования и продолжают оказывать давление на Киев, стимулируя продолжение боевых действий. По его словам, Евросоюз фактически утратил статус конструктивного участника переговорного процесса.

Дипломат добавил, что ЕС, «одержимый русофобией и подготовкой к крупному военному конфликту», уже не способен вернуться к прежнему формату диалога по вопросам безопасности и урегулирования кризиса.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с представителями США. В его программе значились встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Точные темы переговоров не разглашаются.