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Регион
Опубликовано 21 декабря 2025, 12:09

Ветеран немецкой политики заявил о невозможности заключить прочный мир с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Прочный мир невозможно заключить с действующими властями в Киеве. Такое мнение выразил ветеран немецкой политики, бывший министр образования ФРГ и экс-первый мэр Гамбурга Клаус фон Донаньи.

«Я не верю, что в настоящее время с людьми в Киеве можно заключить прочный мир», — сказал он в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung.

По словам политика, Украина сейчас находится «в ситуации, схожей с той, в которой оказалась Германия после 1918 года». Он считает, что ключевая проблема заключается в украинском национализме, который, по его мнению, «подпитывается страшной жаждой, вызывающей ужас».

Экс-мэр Гамбурга также напомнил, что в Германии подобные процессы в итоге привели к приходу к власти Адольфа Гитлера. Донаньи также назвал трагичным тот факт, что «от Украины сегодня приходится требовать готовности к мирному сосуществованию с Россией».

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Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мирный процесс по Украине сталкивается с активным противодействием изнутри. Она утверждала, что определённые силы, так называемое «глубинное государство», целенаправленно срывают переговоры, разжигая страх для оправдания продолжения войны.

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Мария Любицкая
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