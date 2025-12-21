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Опубликовано 21 декабря 2025, 13:32

В МИД РФ заявили, что ЕС готов воевать с Россией «до последнего украинца»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Европейский союз готов вести войну с Москвой «до последнего украинца». Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Мерилом остаётся степень соблюдения претендентами установок Брюсселя и их активность в продвижении антироссийского курса», — отметил дипломат в интервью с ТАСС.

Он подчеркнул, что заявления о вступлении Албании, Молдовы, Украины и Черногории в ЕС к 2030 году не отражают реальное положение дел. Пилипсон добавил, что процесс евроинтеграции давно политизирован: ускоренные шаги стран-кандидатов «обусловлены исключительно политическими мотивами, а не успехами внутренних реформ».

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро качественным сдвигом в политике Брюсселя. Это создаёт у европейской элиты прямой финансовый интерес к эскалации и затягиванию боевых действий, поскольку поражение Украины будет означать для союза существенные экономические потери.

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Мария Любицкая
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