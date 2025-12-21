Европейский союз готов вести войну с Москвой «до последнего украинца». Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Мерилом остаётся степень соблюдения претендентами установок Брюсселя и их активность в продвижении антироссийского курса», — отметил дипломат в интервью с ТАСС.

Он подчеркнул, что заявления о вступлении Албании, Молдовы, Украины и Черногории в ЕС к 2030 году не отражают реальное положение дел. Пилипсон добавил, что процесс евроинтеграции давно политизирован: ускоренные шаги стран-кандидатов «обусловлены исключительно политическими мотивами, а не успехами внутренних реформ».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро качественным сдвигом в политике Брюсселя. Это создаёт у европейской элиты прямой финансовый интерес к эскалации и затягиванию боевых действий, поскольку поражение Украины будет означать для союза существенные экономические потери.