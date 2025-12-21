Песков: Путин на встречах ЕАЭС рассказывает коллегам об остановке в зоне СВО

Президент России Владимир Путин регулярно информирует лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о ситуации в зоне СВО. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





По словам представителя Кремля, Путин использует каждую встречу с коллегами для предоставления подробной информации о положении дел на фронтах, включая детали, не предназначенные для широкой публики, а также для обсуждения перспектив мирного урегулирования и переговорного процесса.

«Безусловно, конечно, президент использует каждую возможность встречи со своими коллегами с тем, чтобы проинформировать по положению дел на фронтах», — подчеркнул Песков.

Сегодня вечером Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.