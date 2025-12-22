За ночь расчёты ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 41 беспилотник ВСУ над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.

С 23:30 до 07:00 мск средства ПВО сбили три беспилотника над территорией Краснодарского края. Ещё два БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря, один — над Брянской областью.

«Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Ранее в посёлке Волна Темрюкского района вследствие атаки украинских беспилотников пострадали два причала и два судна. Экипажи кораблей и работники на причалах были эвакуированы, пострадавших нет. Пожары, вызванные повреждениями причалов, охватили территории от 1 до 1,5 тыс. кв. м. Тушение продолжается, на месте работают экстренные службы. Местные жители рассказали, что слышали не менее 10 взрывов, а затем увидели зарево от пожара. Со стороны Чёрного моря были видны яркие вспышки.