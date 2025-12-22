В Госдуме призвали уничтожить на месте причастных к гибели генерала Сарварова в Москве
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Подрыв автомобиля генерала Фанила Сарварова в Москве является террористическим актом, организованным, скорее всего, Украиной. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.
Парламентарий предположил, что устройство было изготовлено и заложено через украинскую агентурную сеть, действующую в России. Он назвал действия преступников наглыми и призвал спецслужбы активнее профилактировать подобные теракты.
«Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию. Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он не останется в живых ни при каких обстоятельствах», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий подчеркнул, что погибший был серьёзной фигурой в структуре Вооружённых сил, и за его смерть, по его словам, следует ответить не только действиями спецслужб, но и военными мерами.
Напомним, сегодня утром в Москве взорвали припаркованный автомобиль. В этот момент внутри был водитель — глава управления оперативной подготовки ВС России генерал Фанил Сарваров, участвовавший в чеченской и сирийской кампаниях. Офицер получил тяжелейшие ранения и вскоре скончался. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о происшествии — в материале Life.ru.
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