В Госдуме призвали уничтожить на месте причастных к гибели генерала Сарварова в Москве

«Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию. Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он не останется в живых ни при каких обстоятельствах», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».