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Опубликовано 22 декабря 2025, 12:12
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В Госдуме призвали уничтожить на месте причастных к гибели генерала Сарварова в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подрыв автомобиля генерала Фанила Сарварова в Москве является террористическим актом, организованным, скорее всего, Украиной. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий предположил, что устройство было изготовлено и заложено через украинскую агентурную сеть, действующую в России. Он назвал действия преступников наглыми и призвал спецслужбы активнее профилактировать подобные теракты.

«Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию. Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он не останется в живых ни при каких обстоятельствах», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий подчеркнул, что погибший был серьёзной фигурой в структуре Вооружённых сил, и за его смерть, по его словам, следует ответить не только действиями спецслужб, но и военными мерами.

Life.ru публикует видео с места взрыва авто на юге Москвы, где погиб генерал-майор Сарваров
Life.ru публикует видео с места взрыва авто на юге Москвы, где погиб генерал-майор Сарваров

Напомним, сегодня утром в Москве взорвали припаркованный автомобиль. В этот момент внутри был водитель — глава управления оперативной подготовки ВС России генерал Фанил Сарваров, участвовавший в чеченской и сирийской кампаниях. Офицер получил тяжелейшие ранения и вскоре скончался. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о происшествии — в материале Life.ru.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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