Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на прошлой неделе 45 украинских граждан, которым грозило выдворение из нашей страны, были возвращены на Украину. Также омбудсмен упомянула о состоявшемся 16 декабря в белорусской Новой Гуте воссоединении 22 семей.

«В Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей... Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», — сказала Москалькова на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В рамках гуманитарной операции, проведённой 16 декабря, группа из 15 российских граждан, находившихся на территории Украины, успешно воссоединилась со своими семьями из России на территории Белоруссии.

Ранее Москалькова заявляла, что украинская сторона до сих пор не предоставила обещанных списков детей, якобы незаконно вывезенных в РФ. Она подчеркнула, что Россия спасала детей из зоны боевых действий, и практически все, чьи родители заявили о нахождении ребёнка в России, были возвращены.