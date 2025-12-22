На Урале задержали банду, обокравшую бойца СВО на 2,5 млн рублей

В Челябинске и Златоусте проведена операция по задержанию пяти человек, входящих в состав организованной преступной группы. Подозреваемые причастны к совершению ряда тяжких преступлений против собственности. Все задержанные имеют криминальное прошлое, связанное с кражами и грабежами, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На Урале задержали банду, вымогавшую деньги у бойца СВО. Видео © Telegram/ Полиция Южного Урала

По версии следствия, с мая по ноябрь 2025 года злоумышленники действовали по предварительному сговору, вымогая деньги и применяя насилие в отношении потерпевших. Основной жертвой стал житель Златоуста — участник СВО. У него неоднократно требовали деньги, совершили разбой, грабёж и кражу. Общий ущерб превысил 2,5 млн рублей — это были выплаты, полученные за ранение.

Кроме того, установлено, что банда причастна к открытому хищению автомобиля Toyota Camry у другого потерпевшего под угрозой насилия. В ходе 11 обысков изъяты автомобиль Kia, купленный на похищенные средства, 2 тысячи долларов, газовый пистолет и другое имущество. Все пятеро задержанных заключены под стражу.

Ранее сотрудникам ФСБ в Горловке удалось задержать ОПГ за незаконный обмен валюты с доходом более 18 млн рублей. В пресс-релизе уточняется, что преступление квалифицируется по статье 172 УК РФ — осуществление банковской деятельности без лицензии в крупном размере.