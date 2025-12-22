В Госдуме предложили выдать военным зеркальца для осмотра машин во избежание взрывов

Генералов и высокопоставленных военных нужно обучать антитеррористическим действиям и снабжать их специальными зеркалами для осмотра днища машин. С таким предложением после гибели генерала Фанила Сарварова выступил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Надо генералам этим давать, чтобы осматривали днище машины, зеркала. Чтобы были обученные их водители первичным, хотя бы антитеррористическим действиям», — подчеркнул парламентарий в разговоре с «Газетой.ru».

Парламентарий заявил, что такие меры проверки должны стать обязательными как до, так и после каждой поездки. Он также отметил, что спецслужбам предстоит выяснить, откуда произошла утечка информации о месте жительства погибшего генерала.

Депутат добавил, что за подобные теракты грозит не менее 20 лет лишения свободы, и назвал наиболее уязвимыми для вербовки подростков и пожилых людей, которых могут использовать для подкладки взрывных устройств. По его мнению, всю террористическую цепочку, включая «спящие» ячейки, необходимо «обнулить».

Напомним, сегодня утром в столице произошёл подрыв автомобиля. Припаркованная на Ясеневой улице машина принадлежала главе Управления оперативной подготовки Армии России Фанилу Сарварову. В момент взрыва он находился в машине и получил серьёзные ранения, от которых скончался в карете скорой. Следствие полагает, что СВУ мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте было установлено под капот транспортного средства. Подробнее об инциденте — в материале Life.ru.