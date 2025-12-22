Стубб утверждает, что до заключения сделки по Украине остались «самые сложные 5%»

Стороны, ведущие переговоры о мире между Россией и Украиной, находятся на финальной стадии и очень близки к подписанию соглашения. Такое мнение в эфире Fox News высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что диалог вступил в самую сложную заключительную фазу. Финский лидер пояснил, что для завершения работы осталось преодолеть «наиболее трудные 5%» разногласий. При этом Стубб подчеркнул, что сейчас шансы на успех выше, чем когда-либо прежде.

Президент Финляндии добавил, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф последние недели работали практически без перерывов для сближения позиций. Он также отметил сплочённость западных союзников, продемонстрированную на недавних берлинских встречах. По словам Стубба, Европа, Украина и Соединённые Штаты показали единство в желании достичь прочного и справедливого мира.

При этом Стубб допустил, что российская делегация может проявлять большую гибкость в закрытых переговорах, несмотря на «жёсткую публичную риторику» Москвы. Такой контраст между официальными заявлениями и работой за кулисами он назвал вполне обычным для дипломатической практики.

Ранее сообщалось, что в Европе на фоне переговоров по Украине усиливается пессимизм из-за укрепления позиций РФ. Отмечается, что российская сторона, чувствуя свои преимущества, больше не опасается затягивания конфликта. Более того, Москва осознаёт свою сильную позицию за столом переговоров и не намерена отступать от первоначальных условий.