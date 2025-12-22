«Лента.ру» сообщила о гибели своего корреспондента, ушедшего на СВО добровольцем

Стало известно о гибели корреспондента издания «Лента.ру» Николая Чигасова в зоне проведения Специальной военной операции.

По имеющейся информации, журналист получил критическое ранение в середине сентября, когда его позиция была атакована беспилотным летательным аппаратом ВСУ. Николай Чигасов присоединился к коллективу «Ленты.ру» в 2021 году, а уже в 2022 году принял решение отправиться на передовую в качестве добровольца.

Сообщается, что Чигасов сыграл важную роль в разработке и внедрении современных комплексов противодействия БПЛА на территории ЛНР. Служа в подразделении «Сурикаты», он зарекомендовал себя как один из самых эффективных бойцов во взводе.

Осенью, выполняя боевое задание, он получил тяжелейшее ранение. Несмотря на это, он сумел самостоятельно эвакуироваться и добраться до места дислокации своего подразделения. В его послужном списке значатся бои за Кременную и участие в освобождении населённого пункта Спорное.

Редакция Life.ru выражает глубочайшие соболезнования близким, товарищам и коллегам Николая Чигасова.

Ранее в результате удара ВСУ в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев. 23 октября с журналистом простились в Тюмени. Президент РФ наградил военкора орденом Мужества посмертно.