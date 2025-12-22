Признание Владимира Зеленского о невозможности содержать 800-тысячную армию после завершения конфликта с Россией свидетельствует о финансовом крахе Украины. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — указано в статье.

Автор материала отмечает, что заявление Зеленского подтверждает неизбежность жестоких переговоров, так как Киев не может поддерживать такую армию. В условиях наступления российских войск и ограниченной помощи от Европы Украина может быть вынуждена согласиться на требования Москвы.