ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 18:39

«Принятие жестокой реальности»: В Китае сделали один вывод после слов Зеленского о ВСУ

В Китае сделали один вывод после слов Зеленского о ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Признание Владимира Зеленского о невозможности содержать 800-тысячную армию после завершения конфликта с Россией свидетельствует о финансовом крахе Украины. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — указано в статье.

Автор материала отмечает, что заявление Зеленского подтверждает неизбежность жестоких переговоров, так как Киев не может поддерживать такую армию. В условиях наступления российских войск и ограниченной помощи от Европы Украина может быть вынуждена согласиться на требования Москвы.

Стало известно о плане Зеленского использовать кредит ЕС для бегства с Украины
Стало известно о плане Зеленского использовать кредит ЕС для бегства с Украины

Напомним, что ранее глава киевского режима заявлял о нехватке бюджета для содержания армии в 800 тысяч человек. При этом, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar