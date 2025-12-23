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Опубликовано 23 декабря 2025, 07:02

Отец погибшего на Украине наёмника служил в морской пехоте и работал в ЦРУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Отец американского наёмника Брайана Закерла, погибшего на Украине в начале декабря, ранее служил в морской пехоте США, а после выхода в отставку пять лет работал в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Об этом свидетельствуют публикации семьи в соцсетях и профиль в LinkedIn.

Согласно информации, отец наёмника служил в морской пехоте с 1985 по 2011 год (26 лет), а с 2013 по 2018 год работал в ЦРУ. Сам погибший, 29-летний Брайан Закерл-младший, также служил в армии и, по словам его дяди, занимался подготовкой украинских военных перед отправкой на фронт.

Его жена и двое детей остаются в Киеве в ожидании возможности эвакуировать тело. Семья запустила сбор средств на платформе GoFundMe, где на данный момент собрано уже более 22 тысяч долларов из заявленных 26 тысяч.

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Ранее Life.ru сообщал, что в зоне специальной военной операции были ликвидированы два американских наёмника — Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл. Они добровольно решили пойти воевать на стороне ВСУ ради денег, но закончилось это большим горем для их семей.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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