Отец погибшего на Украине наёмника служил в морской пехоте и работал в ЦРУ

Отец американского наёмника Брайана Закерла, погибшего на Украине в начале декабря, ранее служил в морской пехоте США, а после выхода в отставку пять лет работал в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Об этом свидетельствуют публикации семьи в соцсетях и профиль в LinkedIn.

Согласно информации, отец наёмника служил в морской пехоте с 1985 по 2011 год (26 лет), а с 2013 по 2018 год работал в ЦРУ. Сам погибший, 29-летний Брайан Закерл-младший, также служил в армии и, по словам его дяди, занимался подготовкой украинских военных перед отправкой на фронт.

Его жена и двое детей остаются в Киеве в ожидании возможности эвакуировать тело. Семья запустила сбор средств на платформе GoFundMe, где на данный момент собрано уже более 22 тысяч долларов из заявленных 26 тысяч.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне специальной военной операции были ликвидированы два американских наёмника — Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл. Они добровольно решили пойти воевать на стороне ВСУ ради денег, но закончилось это большим горем для их семей.