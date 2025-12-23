Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал президенту США Дональду Трампу прислушиваться к российскому лидеру Владимиру Путину. Своё рождественское поздравление американскому политику депутат озвучил в беседе с журналистами.

Слуцкий дал совет Трампу. Видео © Life.ru

«Желаю здоровья и больше прислушиваться к российскому коллеге, вокруг которого уже сегодня сформировано новое глобальное большинство — те, кто за мир, против войны и за то, чтобы каждая страна, сколь угодно малая, сама, а не Вашингтон или Брюссель, принимала решения о своём пути развития», — сказал он.

По его словам, у Москвы впереди непростые переговоры с Вашингтоном, но будут приложены все усилия, чтобы они завершились успешно и как можно быстрее.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что график российского лидера Владимира Путина не включает в себя телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом до конца года. Однако, если возникнет необходимость, звонок может быть организован в короткие сроки.