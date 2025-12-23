Миронов призвал заплатить работающим пенсионерам по полмиллиона

Партия «Справедливая Россия» направила в правительство законопроект о возврате долгов работающим пенсионерам за восемь лет без индексации выплат. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, речь идёт примерно о 468,5 тысячи рублей, которые недополучил каждый пенсионер.

Политик напомнил, что в 2016 году государство отменило индексацию пенсий для тех, кто продолжал работать, и восстановило её лишь с 2025 года. По словам Миронова, такое решение нарушило принципы справедливости и положения Конституции, где сказано, что ежегодная индексация должна проводиться для всех пенсионеров без исключения.

Лидер партии в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что индексация для работающих пенсионеров была отменена «непродуманно» и даже обернулась убытками для бюджета. Он отметил, что число официально работающих пенсионеров за эти годы сократилось почти вдвое, многие ушли «в тень», и государство потеряло больше, чем сэкономило на их пенсиях.

Чтобы покрыть расходы на возврат долга, Миронов предложил ввести налог на сверхдоходы. По его словам, это позволит без ущерба для бюджета компенсировать недополученные за девять лет суммы.

А ранее Life.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил планы по дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена в 2025 году после подписания соответствующего закона президентом Владимиром Путиным.