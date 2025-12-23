В Сумской области произошло крупное отступление украинских войск. 10 тысяч солдат ВСУ покинули свои позиции из-за наступления российских войск. Группа войск «Север» углубилась на 5,5 км вглубь региона, что связано с изнурением украинских солдат. По данным источников Mash, многие украинские бойцы укрылись в блиндажах и не смогли продолжить сопротивление.

Местные власти начали принудительную эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов вблизи Сумы, чтобы переоборудовать эти села под оборонные точки. В то же время российские войска уничтожают технику ВСУ с помощью дронов, фиксируются уничтоженные машины. За последние сутки российские войска продвинулись на более чем километр, продвигаясь от Андреевки до лесопосадок южнее Врачино — на расстояние 11 км.

Одной из проблем ВСУ стали постоянные ротации, с которыми сталкивается украинская армия. Резервы были распределены сразу на несколько направлений: Купянск, Сумы и Покровск, что привело к ослаблению боеспособности. Таким образом, украинским силам не удается добиться успеха ни на одном из фронтов.

Противостояние в Сумской области продолжается. Украинская армия испытывает большие трудности с укреплением позиций и снаряжением, что усугубляется быстрыми ротациями и недостатком кадров. ВСУ направили туда элитный спецназ исправлять ситуацию, но контратака захлебнулась.